Умерла старейший член Верховного суда США

В США в пятницу вечером скончалась старейший член Верховного суда страны 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории Соединенных Штатов, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет, считаясь кумиром либеральной и прогрессивной общественности.

Дональд Трамп, президент США: "Она была удивительной женщиной, согласны вы с этим или нет, но она была удивительной женщиной, которая вела удивительную жизнь. Мне действительно грустно это слышать. Мне грустно это слышать".

Отдал должное умершей и кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден: "Она исповедовала высшие американские идеалы, справедливость, равенство и справедливость перед законом. И Рут Бейдер Гинзбург поддерживала всех нас. Как я уже сказал, она была любимой фигурой".

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. У президента-республиканца Дональда Трампа есть возможность выдвинуть на должность своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом. Однако кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что преемника Рут Бейдер Гинзбург следует назначить после президентских выборов.