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Греция

Грецию накрыл мощный циклон: есть жертвы и пропавшие без вести

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 Ирина Александрова и AFP, AP, TASS
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Грецию накрыл мощный циклон: есть жертвы и пропавшие без вести
Авторское право  Nikiforos Stamenis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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По меньшей мере два человека стали жертвами мощного средиземноморского циклона "Янос", который обрушился на Грецию. Двое числятся пропавшими без вести. В Ставросе пожарные спасли мужчину, которого вода "загнала" на крышу автомобиля.

"Янос" принес с собой сильный ветер и дожди. Огромное количество осадков выпало на островах в Ионическом море, а также в центральной части страны.

В пострадавших от стихии районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение. Вода и грязь проникли в подвалы и на первые этажи домов. С четверга по субботу экстренные службы получили более 2500 звонков с просьбами о помощи. За это время было проведено около 900 операций.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил соболезнования в связи с гибелью людей и призвал всех сохранять бдительность. Материальный ущерб от циклона еще предстоит оценить.

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