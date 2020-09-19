Массовые задержания во время "Женского марша" в Минске

В Минске во время "Женского марша" прошли массовые задержания. В автозаке оказалась и Нина Багинская - 73 летняя активная участница антиправительственных протестов. Позднее женщину отпустили. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна", который публикует списки задержанных. На 19 часов по Москве в нем было боле 300 фамилий.

По данным информационного агентства AFP, в субботней акции приняли участие около двух тысяч женщин. Демонстрантки с бело-красными флагами собрались у Комаровского рынка и начали движение по улицам столицы. Колонну остановили в районе торгового комплекса "Айсберг". Задержания проводили сотрудники ОМОН и мужчины в черных масках и зеленой форме без знаков различия.

Вот уже несколько недель подряд по выходным дням в Минске проводятся "Женские марши" в знак протеста против итогов президентских выборов. Победителем на них был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признает официальные результаты голосования и требует, чтобы Лукашенко покинул свой пост.