В Варшаве на аукцион выставляются вещи "Пианиста"

Авторучка, серебряные карманные часы и другие ценные вещи польского композитора Владислава Шпильмана уйдут с молотка в Варшаве. Выживший чудом в Варшавском гетто, переживший восстание 1944-го, укрываемый немецким офицером вплоть до отступления нацистов из польской столицы, Шпильман скончался в 2000 году, прожив долгую и увлекательную жизнь.

На весь мир его прославила картина Романа Полански "Пианист", написанная на основе мемуаров музыканта и получившая в 2003 году три "Оскара".

Торги организует 22 сентября аукционный дом Desa. Среди организаторов - сын Шпильмана Анджей, ставший - как и отец - известным музыкантом.

"Когда мой отец был найден в развалинах Варшавского гетто немецким офицером, он сыграл для него "Ноктюрн" Шопена, а потом в знак благодарности хотел ещё предложить ему свои часы. Немец обиделся и отказался", - рассказывает Анджей Шпильман.

Кроме ручки "Монблан" и часов "Омега", на аукцион будет выставлено пианино Steinway 1937 года, на котором Владислав Шпильман сочинял композиции вплоть до смерти. Также можно будет приобрести рукопись композиции «Жизнь машин».

По мнению главного куратора Ренаты Пятковской, выставленные на аукцион предметы рассказывают не только историю жизни и спасения Владислава Шпильмана от Холокоста, но и "историю целого народа".