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США

Владимиру Путину присуждена Шнобелевская премия

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 Ольга Кепински
Марк Абрахамс на церемонии вручения Шнобелевской премии в 2019 году
Марк Абрахамс на церемонии вручения Шнобелевской премии в 2019 году   -   Авторское право  Elise Amendola/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Президент России Владимир Путин стал лауреатом Шнобелевской премии, шуточного аналога Нобелевской премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Церемония награждения ежегодно проходит в Гарвардском университете (штат Массачусетс) в США, но в этот раз, 30-й по счету, из-за пандемии она была проведена виртуально и транслировалась в записи на сайте improbable.com.

Российский президент попал в число 9 глав государств, "труд" которых отметили в области медицинского образования. В частности, лауреатами стали лидеры США, Беларуси, Бразилии, Великобритании, России, Мексики, Индии, Турции и Туркмении. Награда им была присуждена "за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении, - сообщил учредитель премии Марк Абрахамс, редактор "Анналов невероятных исследований". - Премия вручается Жаиру Болсонару (Бразилия), Борису Джонсону (Великобритания), Нарендре Моди (Индия), Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (Мексика), Александру Лукашенко (Белоруссия), Дональду Трампу (США), Реджепу Тайипу Эрдогану (Турция), Владимиру Путину (Россия) и Гурбангулы Бердымухамедову (Туркмения) за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко удостоен Шнобелевской премии уже во второй раз: в 2013 году ему вручили "Премию мира" за запрет публичных аплодисментов.

Также наградами были удостоены следующие работы:

"Премия по акустике" вручена ученым Австрии, Швеции, Японии, США и Швейцарии "за то, что заставили самку китайского аллигатора реветь в герметичной камере, наполненной воздухом, обогащенным гелием".

"Премия по психологии" досталась исследователям из Канады и США "за разработку метода идентификации нарциссов путем изучения их бровей".

"Премией мира" отметились правительства Индии и Пакистана "за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверь посреди ночи, а потом убегали, прежде чем кто-нибудь успевал открыть дверь".

"Премия по физике" вручена ученым из Австралии, Украины, Франции, Италии, Германии, Великобритании и Южной Африки за "экспериментальное определение того, что происходит с живого дождевым червем, когда он вибрирует на высокой частоте".

"Премию по экономике" присудили исследователям из Великобритании, Польши, Франции, Бразилии, Чили, Колумбии, Австралии, Италии и Норвегии "за попытку количественно оценить соотношение между неравенством национального дохода разных стран и средним количеством поцелуев "рот в рот".

"Премия по менеджменту" вручена пяти профессиональным киллерам в Гуанси, Китай за "управление контрактом на заказное убийство, при котором обязанности по его выполнению перекладывали по цепочке, и каждый нанятый впоследствии киллер получал все меньший гонорар, и убийство в конечном итоге не было совершено".

"Премия по этномологии" получил ученый из США за "сбор доказательств того, что многие энтомологи (ученые, изучающие насекомых) боятся пауков, которые не относятся к насекомым".

"Премия по медицине" досталась исследователям из Нидерландов и Бельгии за "диагностику давно не распознанного заболевания: мизофония, расстройство слуха, когда другие люди издают жевательные звуки".

"Премия по материаловедению" вручена ученым из США и Великобритании за "то, что показали, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, плохо работают".

В этот раз "наградой", придуманной организаторами, стали склеенный из бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в $10 трлн.

Шнобелевская премия вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом, редактором юмористического журнала "Анналы невероятных исследований" как пародия на Нобелевскую премию.

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