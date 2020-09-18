Сколько раз и когда мутировал коронавирус?

На сегодняшний день в мире циркулируют несколько тысяч мутаций коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным российского ведомства, зафиксировались и активно наследуются 22 мутации. При этом самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций; у более чем 93% исследуемых образцов находят эту пару замен.

В России, по данным Роспотребнадзора, эту пару мутаций выявляют у 99% исследуемых образцов. При этом было подчеркнуто, что самые значительные мутации произошли с января по март 2020 года.

Первые варианты коронавируса были выявлены в Китае в конце января, затем в Австралии, и уже в конце февраля их обнаружили уже в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

При этом после сравнения с иностранными геномами специалисты пришли к выводу, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле.

В Роспотребнадзоре уточнили, что данные мутации произошли в период с января по март 2020 года, а впоследствии в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение.