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Франция

Столкновения в Дижоне: задержаны чеченцы

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 Ольга Кепински
Сгоревший автомобиль во время беспорядков в Дижоне в середине июня 2020 года
Сгоревший автомобиль во время беспорядков в Дижоне в середине июня 2020 года   -   Авторское право  Philippe DESMAZES / AFP
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В пригородах Лиона и Парижа взяты под стражу двое уроженцев Чечни. Им предъявлены обвинения в сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами, связанными с июньскими событиями в Дижоне. Об этом сообщает France Info со ссылкой на прокурора Дижона.

Задержанными оказались два 30-летних представителя чеченской диаспоры Франции, проживающих в Ницце и коммуне Доль (департамент Юра). Оба знакомы правоохранительным органам Франции. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Таким образом число подозреваемых, причастных к беспорядкам, возросло до 11 человек.

В середине июня в Дижоне в следствие бытового конфликта в одном из кальян-баров произошли столкновения между чеченцами и арабами-магрибинцами. В результате несколько человек получили ранения. Уголовное дело было возбуждено 20 июня.

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