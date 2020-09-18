Навальный, санкции и дело о бутылках

Европарламент в четверг большинством голосов призвал лидеров ЕС усилить ограничительные против России и остановить строительство газопровода "Северный поток 2" в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

В Москве раскритиковали использование инцидента с Навальным для введения новых санкций, отметив при этом, что предложения Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжают «заматываться под откровенно надуманными предлогами». В МИД России крайне негативно оценили нежелание ФРГ передать по запросу российской прокуратуры биоматериалы Навального, на основании которых германской стороной был сделан вывод о его отравлении.

17 сентября сотрудники Навального заявили, что предполагаемый яд мог попасть в его организм не позднее его выезда в аэропорт. В связи с чем они еще 20 августа изъяли бутылку, из которой он пил, из его номера, а затем отправили ее в Германию вместе с пациентом на борту медицинского самолета. «Это существенная находка, – говорит координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева, – в том смысле, что, очевидно, что если бы эта бутылка осталась в номере, то в дальнейшем либо ее выкинули вообще, либо она попала в руки спецслужб местных, то никакого расследования не было бы, возможно, не смогли бы установить, чем именно был Алексей отравлен. Сейчас хотя бы немцы смогли установить, что это был за яд. Возможно, если бы не смогли передать Германии, то вообще не установили бы».

20 августа, после того как стало известно о недомогании Навального, его пресс-секретарь и спутница в поездке в Томск Кира Ярмыш заявила, что сотрудники ФБК предполагают, что "Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай", который он пил в томском аэропорту, так как "это было единственное, что он пил с утра". После обнародования информации о том, что коллеги Навального самовольно изъяли бутылки из его номера еще 20 августа, томская транспортная полиция, проводящая с того же дня доследственную проверку подозрений в отравлении Навального, пригласила для дачи показаний его сотрудников Илью Пахомова и Марию Певчих. Последняя из них - единственная из спутников Навального в томской поездке, которая до сих пор показаний полиции не давала, так как покинула Россию еще 21 августа. Предположительно, именно она вывезла в Германию в своем багаже бутылку, найденную в номере Навального.

Как утверждается, на этой бутылке германская военная лаборатория нашла следы "Новичка". Но эта версия вызвала скептическую реакцию российских специалистов по боевым отравляющим веществам. Ранее считалось, что вещества из группы "Новичок" крайне токсичны и манипуляции даже с их ничтожно малыми следами без риска для жизни возможны только в костюмах химзащиты. При этом, по информации журнала "Шпигель", глава германской разведки Бруно Каль считает, что "Навального отравили более мощным веществом из группы "Новичок", чем те, которые применялись ранее".