Меньше депутатов - больше толку

Пострадавшая от пандемии и борющаяся с экономическим кризисом Италия готовится к референдуме по спорной конституционной реформе, которая призвана внести изменения в состав парламента впервые после падения в стране фашистского режима.

В воскресенье и в понедельник жители Апеннин призваны поддержать или отвергнуть сокращение числа депутатов как в верхней, так и в нижней палате законодательного органа. Эту инициативу последовательно продвигало "Движение 5 звёзд", выступающее за обновление итальянской политики.Депутат от этой партии Микеле Содано говорит:

"Привести парламент в соответствие со стандартами других европейских стран означает повысить его эффективность. А то наш парламент стал какой-то автостоянкой для дилетантов и друзей некоторых политиков. Понятно, что если число депутатов сократится, то партиям придется делать отбор по качеству".

В парламенте Италии 945 депутатов - больше, чем во всех других европейских странах; они избираются прямым голосованием. Теперь это число предлагается сократить до 600, что позволит сэкономить для бюджета 81,2 млрд евро в год. Но некоторые опасаются, что меньшее число депутатов будет означать более слабое представительство, особенно разных меньшинств.

"Нам лучше сосредоточиться на отправке в парламент компетентных людей - людей, которые действительно хотят представлять нас - и принять законы, которые будут гарантировать соблюдения правил партиями, в том числе ввести и санкции за прогулы", - считает Ясмин Кристалло, координатор движения "Сардин"

Реформа уже была одобрена итальянским парламентом в октябре, поскольку это было одним из предварительных условий для формирования коалиционного правительства "Движения 5 звёзд" и Демократической партии. Аналитики говорят, что это неуклюжая попытка ответить на десятилетия плохой политики и скандалов.

"Нововведения предназначены для наказания политиков. То есть это антиполитическая или популистская реформа, и это основная причина того, почему она настолько противоречива, что выходит далеко за рамки ее реального смысла", - говорит Джованни Орсина, директор Luiss School of Government.

Елена Каваллоне, Euronews:

"Эта конституционная реформа свидетельствует о глубоком кризисе, с которым в настоящее время сталкивается представительная демократия Италии. Однако она оставляет нерешёнными многие вопросы - такие, как необходимость в новом избирательном законе и более широкомасштабной реформе функционирования парламента, что, по мнению многих наблюдателей, необходимо".