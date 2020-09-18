Италия идёт на выборы и референдум

Италия готовится к выборам, которые станут важным испытанием для правительства Джузеппе Конте. На голосовании, которое продлится два дня, 20 и 21 сентября, избирателям предстоит выбрать руководителей семи регионов, глав более 1100 муниципалитетов, нескольких сенаторов, но главное высказаться на референдуме о сокращении почти на треть числа депутатов и сенаторов.

«Нужно призывать людей придти на голосование, особенно молодых людей, потому что они могут остаться и через 40-50 лет с тысячью депутатов парламента, если избиратели не поддержат реформу», – с такими словами обратился к соотечественникам министр иностранных дел и лидер Движения пяти звёзд.

Идея парламентской реформы принадлежит правящему Движению пяти звёзд, пришедшему к власти в 2018 г. Но она вызывает неприятие у политиков старых политических партий, в том числе у Симоне Балделли, члена оказавшейся в оппозиции после победы популистов партии «Вперед, Италия»:

«Антиполитика, оказавшись у кормила власти, причиняет вред, разбрасывает деньги и оскорбляет парламент».

Реформу, призванную сэкономить государственные расходы, критикуют за то, что она может снизить представительность парламента. Но не только:

«Предложенное изменение числа депутатов, – считает Кристине Фазоне, доцент кафедры сравнительного публичного права Свободного международного университета социальных исследований им. Гвидо Карли (LUISS), – не сопровождается более важной и масштабной реформой двухпалатной системы, которая славится во всём мире своей разлаженностью по той причине, что у обеих палат парламента, Палаты депутатов и Сената, совершенно одинаковые функции».

Елена Каваллоне, Euronews: «На этих выборах, которые продлятся два дня, «5 звёзд» играют сразу всеми своими картами. Результаты референдума могут быть для них благоприятны, тогда как региональные выборы могут выявить размывание народной поддержки этого движения. Это может изменить политическое равновесие и пошатнуть правительство, которому предстоит распорядиться деньгами фонда восстановления экономики под бдительным присмотром Европы».