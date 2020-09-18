Карантин в Израиле, в странах ЕС - новые ограничения

В европейских странах ежедневно растет число случаев заражения коронавирусом. Правительства продолжают ужесточать меры по борьбе с распространением инфекции. В Испании, где за время пандемии заразились по меньшей мере 640 тысяч человек, фиксируют локальные вспышки COVID-19. Власти автономного сообщества Мадрид вводят ограничения на передвижение людей в 37 зонах. Это затронет 13% населения региона.

Исабель Диас Аюсо, глава правительства автономного сообщества Мадрид: "Жителям названных зон будет запрещено покидать их пределы, кроме случаев крайней необходимости: медицинские консультации, контрактные обязательства, связанные с работой или учебой, забота о пожилых родственниках. Передвигаться в самих этих районах возможно, однако собираться в частном порядке можно будет группой не более чем шесть человек. Работа парков и садов приостанавливается до последующих распоряжений".

Во Франции число инфицированных коранавирусом за сутки составило 13 215 - рекордный показатель с момента отмены карантина. За последние двадцать четыре часа от COVID-19 скончались 123 больных. В основном сейчас заражаются молодые люди. Но растет и число инфицированных старше 75 лет.

Анелиз Борджес, Euronews: "Люди, если говорить в двух словах, слишком часто проводят вечеринки, особенно парижская молодежь. Власти призывают граждан избегать подобных празднований, не собираться большими группами, потому что политики, как в целом Европе, так и, в частности, во Франции, хотят избежать в дальнейшем введения общенационального карантина".

В Португалии, как сообщил премьер Антониу Кошта, ежедневно растет число заболевших. Если тенденция сохранится, на следующей неделе, по словам главы кабинета, в стране будет до тысячи новых случаев инфицирования в день. Кошта призвал сограждан соблюдать санитарные правила.

В Израиле всего за несколько часов до Рош ха-Шана (еврейского Нового года) начался уже второй за последние месяцы строгий карантин. Он продлится три недели. Израиль, отмечают местные СМИ, стал первой страной, повторно вводящей карантин в период пандемии нового коронавируса.