Тихановская обвинила Минск в нарушении прав человека

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ситуация с правами человека в её стране требует международного вмешательства. Выступая по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека, она обвинила власти Минска в незаконных жёстких задержаниях мирных демонстрантов, избиениях и сексуальном насилии, призвав срочно направить мониторинговую миссию для установления этих фактов.

Белорусские власти обвинения отрицают.

"Обвинения в сексуальном насилии против задержанных - зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключённых не соответствует реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом", - заявил представитель Республики Беларусь в ООН Юрий Амбразевич , потребовав прекратить трансляцию выступления Тихановской.

Ранее большинство депутатов Европарламента поддержали санкционные меры в отношении президента Александра Лукашенко и подтвердили, что не признают результатов выборов главы белорусского государства.

Шона Мюррей, Euronews:

"Евросоюз готовится ввести санкции против Минска на какое-то время, этот вопрос должен быть включён в повестку дня заседания Евросовета на следующей неделе, на котором будут присутствовать главы государств и правительств. К этому призывало подавляющее большинство депутатов Европарламента. По этому вопросу уже есть консенсус".

Тем временем на Брестском полигоне недалеко от границы с Польшей проходят российско-белорусские учения "Славянское братство", в которых принимаю участие более 800 военнослужащих и около 170 единиц военной техники. Посол России в Минске подчеркнул, что это плановые учения, но также и ответ всем силам, которые рассчитывают раскачать обстановку в Республике Беларусь.