США: споры о вакцине

Президент США Дональд Трамп открыто опровергает заявления ведущих американских экспертов в сфере здравоохранения о том, что вакцина против COVID-19 будет широко доступна лишь во второй половине следующего года. По словам Трампа, США очень близки к созданию столь необходимого стране препарата.

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", – сказал Трамп. Он уточнил, что при неудачном развитии событий, вакцина может поступить в ноябре или декабре.

Ранее директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США сообщил, что по его мнению, к концу года вакцина появится лишь в очень ограниченном количестве.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден сказал, что доверяет ученым и не доверяет Трампу: "Научные открытия зависят от календаря не больше, чем вирус. Они определенно не придерживаются избирательных циклов. Политика не должна вмешиваться в вопросы разработки, одобрения и распространения вакцины. Это дело науки и вопрос безопасности".

В общей сложности администрация США инвестировала в проекты по разработке вакцины от коронавируса 12 миллиардов долларов. Представители Министерства здравоохранения и Министерства обороны сообщили, что США начнут распространять вакцину, как только она будет одобрена.