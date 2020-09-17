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Польша

Прокуратура Польши требует арестовать диспетчеров, работавших при крушении самолета Качиньского

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 Марика Димитриади
Место крушения самолета Леха Качиньского
Место крушения самолета Леха Качиньского   -   Авторское право  Mikhail Metzel/2010 AP
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Обновление: Кремль негативно относится к обвинениям в адрес смоленских диспетчеров. Так прокомментировал заявление польской прокуратуры пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он сообщил, что не знает, получали ли российсие правоохранительные органы соответствующие обращения Варшавы по международной линии.

Польская прокуратура подала в суд ходатайство об аресте трех диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный, которые работали 10 апреля 2010 года во время крушения самолета президента Польши Леха Качиньского.

Если суд примет решение об аресте, это станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск с последующим требованием их выдачи Варшаве.

Пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик заявила, что "обвинения касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей".

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия в любом случае не выдаст своих диспетчеров, поскольку, в соответствии с Конституцией, РФ не выдает своих граждан.

Mikhail Metzel/AP2010
Лех Качиньский и его супруга МарияMikhail Metzel/AP2010

Как сообщает Польское радио (Polskie Radio), в результате перепроверки вещественных доказательств следователи пришли к выводу, что радиолокационная система посадки, которой пользовались смоленские диспетчеры, была неисправна. На мониторах, которые диспетчеры использовали, исчезала точка, обозначающая положение самолета — в результате они передавали пилотам ложную информацию о фактическом положении самолета и давали команды на спуск и подход к посадке.

10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку упал самолет Ту-154. На его борту находился президент Польши Лех Качиньский и высшее руководство страны. Они летели в Катынь на траурные мероприятия. Все, кто был в самолете, погибли.

Petr David Josek/AP2010
Вместе с Качиньским помогли многие военные, политические, общественные и религиозные деятели ПольшиPetr David Josek/AP2010

Межгосударственный авиационный комитет считает, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, несмотря туман, и недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. В 2011 году МАК опубликовал расшифровку разговора пилотов и диспетчеров, из которой следует, что диспетчеры предлагали экипажу уйти на второй круг. Также обсуждалось возможность использования запасного аэродрома в Витебске, Минске и Москве.

В июле этого года польская комиссия, повторно расследующая причины крушения, представила в парламенте страны фильм, в котором утверждается, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который заложили во время ремонта самолета в России.

"Это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой (вымышленным округом в произведениях американского писателя Уильяма Фолкнера) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", — заявила в ответ представитель МИД РФ Мария Захарова.

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