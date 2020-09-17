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Германия

Следы "Новичка" на бутылке

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 Кнарик Хачатрян
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Следы "Новичка" на бутылке
Авторское право  Elena Ignatyeva/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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