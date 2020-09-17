Ливия: Сарадж хочет передать власть

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж объявил о своём намерении передать власть до конца октября. В телеобращении он заявил, что политическая и социальная ситуация в Ливии всё больше поляризуется, и это препятствует всем усилиям по достижению мирного урегулирования внутреннего конфликта и предотвращения кровопролития.

После свержения Муамара Каддафи в Ливии сложилось двоевластие: на востоке страны в Тобруке действует избранный народом парламент Халифы Хафтара; на западе, в столице Триполи - правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.

"Я хочу объявить всем о своём искреннем желании передать полномочия следующей администрации, самое позднее к концу октября. Я надеюсь, что к этому времени переговорный комитет завершит свою работу и выберет новый президентский совет, а также изберёт и назначит нового главу правительства, который сможет взять на себя мои обязанности", - сказал Сарадж.

Он также отметил, что результатом недавних переговоров в Марокко между противоборствующими сторонами под эгидой ООН стал новый этап подготовки к объединению государственных институтов и запуску парламентских и президентских выборов. 21 августа Сарадж объявил о приостановке всех военных операций на территории страны. .

Накануне вечером стало также известно об очередном раунде консультаций по Ливии между Россией и Турцией. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения о прекращении огня в Ливии.

Тем временем в Триполи сотни протестующих собрались у здания Президентского совета, жалуясь на нехватку основных услуг и призывая к выборам, которые откладывались в течение долгого времени.