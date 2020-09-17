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Германия

Футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, решив соблюдать социальную дистанцию

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 Марика Димитриади
Немецкий любительский футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, решив во время матча соблюдать социальную дистанцию.
Немецкий любительский футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, решив во время матча соблюдать социальную дистанцию.   -   Авторское право  Pixabay
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Немецкий футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, решив во время матча соблюдать социальную дистанцию.

Накануне игры стало известно, что игроки "Холденштедта" контактировали с человеком, зараженным коронавирусом. Тесты футболистов дали отрицательный результат, но их соперники из “Рипдорфа” настаивали на переносе матча. Им было отказано. Если бы футболисты “Рипдорфа” вовсе не вышли на поле, им бы грозил крупный штраф. В итоге они решили всё-таки сыграть, но с соблюдением социальной дистанции.

Своим соперникам они на поле никак не препятствовали, а потому “Холденштедт” смог забить 37 безответных мячей.

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