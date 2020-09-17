Европарламент призвал остановить "Северный поток — 2" и ввести санкции из-за отравления Навального

Европарламент принял резолюцию, осуждающую отравление Алексея Навального, с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и ввести новые санкции против российских чиновников и государственных служащих. За документ проголосовали 532 депутата, 84 выступили против, 72 воздержались.

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — говорится в резолюции. «Политические убийства и отравления в России» названы угрозой для европейской безопасности.

В резолюции отмечается, что должно быть проведено международное расследование обстоятельств отравления политика, пострадавшего, по данным европейских лабораторий, от боевого яда группы «Новичок». К этому разбирательству должны быть привлечены ООН и Организация по запрещению химического оружия. Евродепутаты призывают Москву не уклоняться от участия в этом расследовании.

Европарламент призывает руководящие органы ЕС принять новые ограничительные меры в отношении российских властей и усилить взаимодействие с гражданским обществом. Речь идёт, в частности, о механизме санкций в отношении старых и новых фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией — предлагает найти и заморозить их активы в Европе. Кроме того, парламентарии призывают ввести европейский аналог американского санкционного «Списка Магнитского» для лиц, причастных к нарушениям прав человека.

В целом, как сказано в резолюции, ЕС следует пересмотреть политику в отношении Москвы, держать курс на изоляцию России на международной арене и критически анализировать дальнейшее двустороннее сотрудничество.