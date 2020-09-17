"Новых Морий больше не будет"

В Европейском парламенте состоялись прения на тему ситуации, сложившейся на греческом острове Лесбос, после пожара в лагере мигрантов Мория. Перед депутатами выступила европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, которая заявила о необходимости пересмотреть подход Евросоюза к вопросу миграции:

«Строительство нового постоянного центра пристойного качества – это наш приоритет. Новых Морий не будет. На нужно по новому подойти к миграции и это хороший повод. Мория – это ненормально. А миграция – это нормально, это то, с чем мы можем справиться. Сейчас большинство случаев незаконного приезда, две трети, не соответствуют критериям для права на убежище. Но ситуация изменилась, а необходимость в единой европейской политике и едином европейском законодательстве для решения вопросов миграции убежища никуда не делась».

Комиссар Юханссон также заявила, что позаботится о беспризорных несовершеннолетних мигрантах, проживающих не только на Лесбосе, но и в других лагерях на территории Греции.

Мальтийский евродепутат Роберта Метсола: «Мы просто не можем больше проявлять солидарность от случая к случаю. Нам нужны постоянные инструменты, в которых каждое государство будет играть свою роль. Где солидарность будет не просто красивым словом. Где каждый будет нести свою долю ответственности».

Испанский евродепутат Ираче Гарсия Перес: «До каких пор мы будем терпеть то, что Средиземноморье стало кладбищем. Мы никак не можем понять, что в море тонут не только живые люди, но и престиж европейского проекта».