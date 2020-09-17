COVID-19: в Мадриде в пятницу вводят частичный карантин

За прошедшие 24 часа в мире были выявлены свыше полумиллиона новых вирусоносителей, и общая цифра зараженных перевалила за 30 миллионов человек.

В Европе наиболее сложная ситуация, по мнению специалистов, наблюдается в Испании. Риск новой волны пандемии настолько высок, что в столичной агломерации иберийского королевства власти вводят частичный и строгий карантин, он затронет в том числе возможность покидать жилище.

Во Франции ежедневный прирост инфицированных составляет примерно 10 тысяч человек. Врачи говорят, что следующая мобилизация, если и когда она будет введена в случае галопирующей пандемии рассчитана на 10 недель.

Указывается, что желающие сдать анализы на вирусоносительство занимают очередь у дверей лабораторий в пять утра, и в этом случае все равно им предстоит долгое ожидание.

Сами лаборанты утверждают, что власти не предпринимают организационных мер, способных решить эту проблему.

Аналогичная ситуация складывается на на другом берегу Ла-Манша. Британцы открыто выражают свое недовольство, в Палате общин главе кабмина пришлось оправдываться за своих подчиненных: "Мы столкнулись с тем, что сегодня все захотели выяснить, заражены они или нет, наши возможности не были рассчитаны на прием одновременно такого количества людей. Сейчас мы думаем над тем, как уменьшить нагрузку на лаборатории и как увеличить пропускную способность пунктов сдачи тестов. Но это потребует некоторого времени".

Выявление вирусоносителей - приоритет и чешских властей. Чтобы уменьшить распространение инфекции, правительство ввело запрет и на мероприятия, которые проводятся под открытым небом - кабинет министров надеется, что это ограничение поможет стабилизировать ситуацию.