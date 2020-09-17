"Тут должно быть фото, но сделать его некому": акция солидарности белорусских журналистов

"Тут должно быть фото, но сделать его некому": акция солидарности белорусских журналистовКомментарии
"Тут должно быть фото, но сделать его некому". Несколько белорусских негосударственных СМИ провели акцию солидарности: в четверг страницы сайтов "Нашей нивы", "Еврорадио", Onliner.by, белорусской службы "Радио Свобода", "Медиазоны", агентства БелаПАН, газеты "Новы час" и других отображаются без фотографий.
Эту акцию журналисты решили устроить в знак протеста против суда над фотокорреспондентами газеты "Новы час" и портала tut.by Александром Васюковичем и Владимиром Гридневым. Они были арестованы на 11 суток по статье за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Фотожурналистов задержали 13 сентября в баре, когда они обрабатывали снимки. Их признали участниками несанкционированной акции. Сейчас они находятся в изоляторе на Окрестина.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, за время протестов права журналистов были нарушены более 300 раз. В основном в списке представлены фамилии журналистов, которые, по мнению сотрудников ассоциации, были незаконно задержаны.