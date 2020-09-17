Европарламент не признаёт переизбрание Александра Лукашенко на пост президента и считает, что выборы в республике прошли «с вопиющими нарушениями всех международных стандартов». Об этом говорится в принятой депутатам резолюции. Парламентарии призывают провести как можно скорее новые выборы белорусского президента — под международным наблюдением, под контролем ОБСЕ. В резолюции говорится о поддержке протестного движения и требований мирной передачи власти.

Европарламент подчеркивает, что многие белорусы признают президентом и временным главой государства Светлану Тихановскую. В заявлениях отдельных фракций сказано, что так её должен воспринимать и Евросоюз. В резолюции осуждается милицейское насилие к мирным протестующим, а также преследование соратников Тихановской, членов оппозиционного Координационного совета.

Европарламент призывает руководство ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и государственных деятелей, а также против россиян, которые оказывают поддержку Александру Лукашенко. Речь идёт и о приостановке переговоров по программе партнёрства республики с ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Отдельно упоминается Россия. Депутаты призывают Москву прекратить прямое и скрытое вмешательство в «мирную демократическую революцию», требует уважать волю белорусского народа и предупреждает, что «Александр Лукашенко не имеет ни политического, ни морального мандата на вступление в какие-либо новые договорные отношения от имени Республики Беларусь».

Официальный Минск расценил заявление Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в стране. В заявлении МИДа сказано, что документ носит «явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса»:

«Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда».

В Москве раскритиковали резолюцию Европарламента как поддержку белорусской оппозиции. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал документ «бесцеремонным вмешательством в белорусские дела, неприкрытым и циничным, как бы оно ни прикрывалось рассуждениями о демократии».

[Обновлено 17.09.2020 17:10 мск: Уточнены формулировки о признании Светланы Тихановской избранным президентом. Добавлены позиции Минска и Косачёва.]