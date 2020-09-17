Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бельгия

Европарламент не признал переизбрание Лукашенко, Минск назвал резолюцию "агрессивной"

Комментарии
 Андрей Позняков
Светлана Тихановская на предвыборном митинге в Бресте 2 августа 2020
Светлана Тихановская на предвыборном митинге в Бресте 2 августа 2020   -   Авторское право  AP Photo/Sergei Grits
Размер текста Aa Aa

Европарламент не признаёт переизбрание Александра Лукашенко на пост президента и считает, что выборы в республике прошли «с вопиющими нарушениями всех международных стандартов». Об этом говорится в принятой депутатам резолюции. Парламентарии призывают провести как можно скорее новые выборы белорусского президента — под международным наблюдением, под контролем ОБСЕ. В резолюции говорится о поддержке протестного движения и требований мирной передачи власти.

Европарламент подчеркивает, что многие белорусы признают президентом и временным главой государства Светлану Тихановскую. В заявлениях отдельных фракций сказано, что так её должен воспринимать и Евросоюз. В резолюции осуждается милицейское насилие к мирным протестующим, а также преследование соратников Тихановской, членов оппозиционного Координационного совета.

Европарламент призывает руководство ЕС ввести санкции против белорусских чиновников и государственных деятелей, а также против россиян, которые оказывают поддержку Александру Лукашенко. Речь идёт и о приостановке переговоров по программе партнёрства республики с ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Отдельно упоминается Россия. Депутаты призывают Москву прекратить прямое и скрытое вмешательство в «мирную демократическую революцию», требует уважать волю белорусского народа и предупреждает, что «Александр Лукашенко не имеет ни политического, ни морального мандата на вступление в какие-либо новые договорные отношения от имени Республики Беларусь».

Официальный Минск расценил заявление Европарламента как свидетельство непонимания процессов, происходящих в стране. В заявлении МИДа сказано, что документ носит «явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса»:

«Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда».

В Москве раскритиковали резолюцию Европарламента как поддержку белорусской оппозиции. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал документ «бесцеремонным вмешательством в белорусские дела, неприкрытым и циничным, как бы оно ни прикрывалось рассуждениями о демократии».

[Обновлено 17.09.2020 17:10 мск: Уточнены формулировки о признании Светланы Тихановской избранным президентом. Добавлены позиции Минска и Косачёва.]

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube