Спасти природу планеты

Биоразнообразие на планете сокращается рекордными темпами, плодородность утратили 2 млрд гектаров земли, на грани исчезновения находятся более миллиона видов животных и растений, а люди становятся все более беззащитными перед лицом биологических угроз - таких, как пандемия коронавируса. Об этом говорится в пятом издании доклада ООН "Глобальная перспектива в области биоразнообразия".

Его авторы, эксперты Конвенции о биологическом разнообразии во главе с Дэвидом Купером считают, что человечество ещё может повернуть этот процесс вспять, если переосмыслит и изменит свое отношение к природе.

"Если мы посмотрим на рыболовство, например, то около 1/3 мировых рыбных запасов истощены чрезмерной эксплуатацией. С другой стороны, если вы затем посмотрите на разные регионы, то увидите, что есть улучшения там, где рыбные запасы хорошо управляются", - сказал Купер.

В отчёте отмечается прогресс в осуществлении Стратегического плана сохранения биоразнообразия за прошедшие 9 лет. Из поставленных 20 целей удалось достичь лишь 6, но и этот результат говорит о том, что совместные усилия помогают спасти целые виды.

Эксперты выделили 8 приоритетных направлений дальнейшей деятельности в этой сфере:

- защита земель и лесов,

- изменения в методах ведения сельского хозяйства,

- изменение системы питания,

- восстановление морских экосистем,

- экологичный подоход в городском строительстве,

- очистка рек и озёр,

- борьба с изменением климата (в том числе отказ от ископаемых видов топлива).

В ООН полагают, что если не принять срочные меры, биоразнообразие на планете будет продолжать сокращаться, что поставит под угрозу достижение целей в области устойчивого развития. Авторы доклада подчеркнули также необходимость адекватного финансирования деятельности по сохранению биоразнообразия: на эти цели сейчас выделяется менее 100 млрд долларов, а требуются сотни миллиардов.