Британия: новые правила

Пока Великобритания старается наладить массовое тестирование населения на COVID-19, подданные королевства пытаются разобраться с новыми ограничениями на общественные собрания и мероприятия. В Англии разрешено собираться группами до 6 человек, а вот в Уэльсе или Шотландии действуют совсем другие правила.

Таг Энрайт, Euronews:

- С тех пор, как изоляция была ослаблена, некоторые люди жаловались, что трудно уследить за тем, как меняются правила. Вы можете встречаться максимум вшестером - будь то в помещении или на улице. Но это отличается от правил в других регионах Великобритании, так в некоторых из них маленькие дети могут не соблюдать предписания. Есть и другие исключения. Одни из них оправданы - как, например, в школах или на рабочих местах. Другие более экзотичны - например, для охоты на тетеревов. Новые правила появились, когда британцы надеялись насладиться последними летними днями, правительство даже поощряло сограждан сообщать о любых встреченных ими нарушениях. Я никаких нарушений не видел, но поинтересовался у прохожих, что они думают об нововведениях?

- Как они определили число 6? Почему не 8? Почему не 10?

- Это имеет смысл, только если вообще сократить число контактов между людьми.

_- Было бы неплохо избежать повторного введения режима изоляции. А потому даже если это раздражает, то уж лучше так. _

Таг Энрайт, Euronews:

_"Много вопросов остаётся и по поводу того, как власти справляются с эпидемией коронавируса. Предоставить всем доступ к тестам пока не удаётся. Британское министерство здравоохранения было вынуждено признать, что система переживает огромные трудности из-за резкого роста числа желающих сдать анализы. При этом число случаев заболевания также растёт, а зима на горами".

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