Суга утвержден на посту премьера Японии

Новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга утвержден парламентом на посту премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов обеих палат национального парламента. Согласно партийному уставу, он будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет изначальный мандат подавшего в отставку Синдзо Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.

Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии партии. Ожидается, что он продолжит политику предыдущего премьера, частью которой являются цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам.

28 августа Синдзо Абэ, непрерывно занимавший пост премьер-министра Японии с 2012 года, объявил, что оставляет должность в связи с ухудшением состояния здоровья. За свою карьеру он избирался главой правительства дважды: впервые в 2006 году, но уже через год тогда он вышел в отставку из-за обострения язвенного колита.