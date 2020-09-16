В Испании парламентариями рассматривается новый законопроект, который предусматривает запрет на, как указывается, "пропаганду наследия генералa Франко", С другой стороны, документ дает возможность получения денежных компенсаций жертвам и родственникам жертв режима каудильо.

После победы на республиканцами Франко правил в стране почти 40 лет.

По словам Кармен Кальво, вице-премьер-министра Испании, "признание страданий жертв, признание их права на репарации, на обретение достоинства, права на справедливость - это важно для наших соотечественников, которые в тяжелейший момент истории сражались с фашизмом, зачастую ценой собственной жизни или отправляясь в изгнание, они шли на бой с открытыми глазами, понимая, что их ждут репрессии, пытки, казни, и это наша демократия забыть не может.

Генерала Франко считают одним из организаторов военного переворота 1936 года, который и привел к гражданской войне в стране, продолжавшейся более трех лет.

Ее жертвами стали свыше полумиллиона человек. Свыше четверти от общего числа погибших до сих пор остаются безымянными.

Если документ будет принят, его положения позволят не только эксгумацию останков жертв франкизма, но и их идентификацию с помощью образцов ДНК, а родственники погибших получат право добиваться посмертной реабилитации своих близких, осужденных в ту эпоху военными трибуналами.