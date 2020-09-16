"Какой смысл властям РФ травить Навального?" 9 вопросов европейским политикам

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало евродепутатам и институтам Евросоюза девять вопросов, касающихся обвинений в адрес Москвы в отравлении Алексея Навального. Таким образом российские власти попытались указать на нестыковки в ситуации с оппозиционным политиком. Документ с вопросами был отправлен институтам ЕС накануне дебатов в Европарламенте по поводу отравления Навального.

В первую очередь постпредство поинтересовалось, “есть ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей в отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом, подпадающим под Конвенцию о запрещении химического оружия, в российском городе с населением в полмиллиона человек, чтобы затем приложить максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, чтобы там этот "Новичок" был выявлен?"

Затем постпредство задается вопросом, какой смысл российским властям травить Навального, учитывая, что уровень его популярности едва ли достигает 2% (по данным “Левада-Центра”)?

Помимо этого, дипломаты хотят узнать, “почему власти Германии проявляют такое сопротивление в ответ на просьбу предоставить компетентным органам Российской Федерации результаты токсикологических анализов, проведенных в специализированной лаборатории Вооруженных сил Германии, или просто опубликовать их”?

Дипломаты также указывают на то, что, по заявлениям западных политиков, "все улики находятся где-то в Сибири". "Тогда является ли совпадением, что некоторые лица, сопровождавшие Навального в ходе его поездки в Сибирь, быстро покинули Россию и вылетели в Германию сразу после инцидента?" - отметили российские дипломаты.

“Почему немецкие доктора больницы Charite уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, невзирая на очевидные несоответствия между симптомами господина Навального, токсикологическими анализами и диагнозом?” - так звучит еще один вопрос.

Дипломаты напомнили, что Федеральная медицинская палата Германии отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинского освидетельствования.

Постпредство также интересует вопрос, почему Запад постоянно заявляет, что только СССР и Россия вели разработку нервно-паралитических веществ, относящихся к группе "Новичок", “забывая, что на протяжении многих лет специалисты государств НАТО создавали и совершенствовали вещества этой группы”. Дипломаты добавили, что только в США выдано более 150 патентов на боевые отравляющие вещества этой группы.

В постпредстве замечают, что Навальный прибыл в Берлин и эскортировался в больницу Charite полицией и спецслужбами, а в больнице принимались повышенные меры безопасности задолго до объявления о выявлении "Новичка". “Означает ли это, что в Берлине заранее знали нечто, чего не знали в Омске?”

Далее российские дипломаты обратили внимание на бутылку воды, на которой, по утверждениям Германии, были найдены следы яда: "Ни одна камера наблюдения не зафиксировала, как Навальный пил из подобной бутылки в аэропорту Томска [перед вылетом]. Если же он пил воду из этой бутылки ранее или на борту самолета, каким образом эта бутылка попала в Берлин?"

И, наконец, последний вопрос, который волнует российское постпредство при Европейском Союзе: “Почему ни один немецкий токсиколог, ни военный, ни гражданский, ни врачи Charite не выступили с профессиональным заключением об этом случае, что было сделано со стороны врачей в Омске?”

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа. Политик в тот момент летел из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навальный потерял сознание и вскоре впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Омские врачи поставили диагноз “нарушение углеводного баланса”.

Через два дня политика доставили в больницу в Берлине. В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы “Новичок”.

"Алексей Навальный - жертва преступления. Он должен был молчать. Есть ряд очень серьезных вопросов, на которые может ответить только российское правительство, и оно должно ответить", - заявила Меркель. Через несколько дней Германия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, пригрозила России санкциями, если в ближайшее время Москва не начнет расследование.

В начале недели немецкие власти сообщили, что три независимые лаборатории из Франции и Швейцарии подтвердили наличие в организме Навального вещества из группы “Новичок”.

10 сентября появилось сообщение о том, что Навальный полностью пришел в себя и уже может разговаривать. По данным немецкого издания Spiegel, политик помнит детали произошедшего с ним.

15 сентября в аккаунте Навального в Instagram появилось совместное фото с женой и детьми. Политик написал, что в понедельник впервые "смог целый день дышать сам".