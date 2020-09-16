Сточные воды Белграда как преграда на пути в ЕС

Белград - единственная европейская столица, где сточные воды продолжают сбрасывать прямо в реку - Дунай, уничтожая ценные природные ресурсы, что может скоро привести к экологической катастрофе. Около трети жителей города с населением в полтора миллиона человек, не подключены к системам канализации и пользуются септическими резервуарами, содержимое которых сливают в реку. Рыбаки, живущие на слиянии Дуная и Савы, возмущены происходящим и говорят, что никому до этого нет дела.

"Мы уже уничтожили все наши реки, убьем и эту. Дунай - очень сильная и мощная река, которая пока справляется с загрязнениями, но она не сможет это делать вечно. Раньше у нее была другая береговая линия, но она изменилась. Воды почти не осталось. Сегодня глубина реки не больше 3 метров, а раньше было 20", - говорит рыбак Младен Йович.

По оценкам министра инфраструктуры Сербии, в реки Белграда ежегодно сбрасывается около 190 миллионов кубометров сточных вод, а это 60 тысяч олимпийских бассейнов. Власти страны намерены построить новые водоочистительные станции, в надежде, что это благотворно повлияет на перспективы вступления Сербии в Евросоюз к 2025 году.