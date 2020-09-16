Польша поддерживает белорусскую оппозицию

Яна Шостак - белорусская активистка, она живёт в Польше. Яна организовала акцию протеста перед представительством Европейской комиссии в Варшаве в поддержку антиправительственных демонстраций в своей родной стране.

_"Вся эта ситуация для всех нас, на мой взгляд, повод для создания новой диаспоры, _ - говорит она, - для определения новой Беларуси. Впервые в жизни я поехала в Гродно голосовать за неё".

В Варшаву приезжает все больше лидеров белорусской оппозиции; Светлану Тихановскую там принимали на прошлой неделе с президентскими почестями. Здесь находится и член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, которую, по её словам, вынудили покинуть страну.

"Они посадили меня в свою машину и вывезли с территории Беларуси. Я позвонила послу Польши и рассказала им о ситуации (была половина третьего утра). И они договорились, чтобы польская сторона впустила меня".

В августе парламент Польши утвердил резолюцию, осуждающую насилие по отношению к мирным протестующим и призывающую правительство рассмотреть вероятность приёма белорусских политических беженцев по ускоренной процедуре.

Марчин Пшидач, замминистра иностранных дел Польши, говорит:

"Белорусский народ должен иметь право бороться за свою свободу. Мы, европейцы, обязаны провить солидарность с этими людьми. Поэтому мы начали специальную программу "Солидарность с Беларусью".

Этот проект оказывает финансовую поддержку, а также помогает подвергшимся репрессиям белорусам в учёбе и в лечении в больницах.

В рамках программы был открыт и "Белорусский дом" в Варшаве. Поддержку ему оказал также варшавский фонд "Свобода и демократия", передав свои помещения в центре польской столицы. Руководит учреждением оппозиционер-политэмигрант Алесь Зарембюк - фонд "Белорусский дом в Варшаве" - он создал в 2011 году вместе с Дмитрием Бородко.

"Эта программа "Солидарность с Беларусью" очень важна, - говорит Зарембюк.- Люди знают, что, рискуя своей жизнью, в Польше они получат медицинскую помощь и свободу".

"Не может быть этого неуважительного, хамского и унижающего человеческое достоинство отношения со стороны власти к белорусскому народу, власть обязана измениться", - считает Ольга Ковалькова.