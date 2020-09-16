Греция и ООН просят страны ЕС помочь лесбосским мигрантам

Более тысячи беженцев и просителей убежища, проживающие на греческом острове Лесбос, переехали в среду в новый лагерь. Его строительство еще не завершилось, но в некоторые палатки уже проведены электричество и вода. А тысячи других мигрантов, оказавшихся без крыши над головой после пожара в лагере Мория, предпочитают ночевать в лесу в расчёте, что их в скором времени перевезут с острова на материк.

Филипп Леклер, представитель Верховного комиссара ООН по беженцам в Греции: «Забрать 1500 человек – это очень хорошая инициатива Германии, которую мы всячески приветствуем. Но в настоящее время на острове остаются более 28 тысяч просителей убежища и беженцев, в том числе люди беспомощные. Кроме того есть еще люди на материке. Поэтому мы просим европейские государства, такие как Германия, продолжать принимать нуждающихся в поддержке просителей убежища и беженцев, которым греческое государство не в состоянии оказать надлежащую помощь. Это было бы проявлением настоящей солидарности».

Четырём молодым афганцам, задержанным по подозрению в поджоге лагеря Мория, в среду были предъявлены официальные обвинения. Следствие в отношении еще двух подозреваемых было переведено в отдельное производство, так как они еще не достигли совершеннолетия.

Накануне рядом с полностью выгоревшим лагерем Мория вспыхнул лесной пожар. Его причина выясняется, полиция уже задержала уже более 10 человек, подозреваемых в поджоге.

Апостолос Стаикос, EURONEWS: «Министр защиты граждан Михалис Хризохоидис заявил, что правительство рассчитывает вывезти с острова всех беженцев и мигрантов к следующей Пасхе. Половина из них переедет на материк к Рождеству».