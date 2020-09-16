Кремль просит не трогать "Северный поток" из-за отравления Навального

Москва раскритиковала выступления европейских политиков по ситуации с отравлением Алексея Навального. Недовольство Кремля вызывает обсуждение того, как произошедшее может повлиять на строительство газопровода «Северный поток — 2». «Наверное, надо прекратить упоминать его контексте какой-либо политизации», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это коммерческий проект, «который находится в русле интересов как России, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии».

Таким образом Песков комментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе выступления в Европарламенте она обратилась к сторонникам сближения с Москвой, отметив, что отравление Навального — лишь очередное проявление «российской политики на мировой арене» наряду с отравлением в Солсбери, войной с Грузией, аннексией Крыма и конфликтом в Донбассе. По словам фон дер Ляйен, поведение России не меняется «и ни один газопровод это не изменит». Еврокомиссия готовит предложения о введении санкций против Москвы.

Газопровод под санкционным прессом

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас не исключил, что ситуация с отравлением Навального может сказаться на судьбе «Северного потока — 2», а верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель отмечал, что Берлин должен сам решить вопрос о продолжении этого проекта в свете последних событий.

«Северный поток — 2» столкнулся с трудностями ещё до отравления Навального из-за угрозы американских санкций в отношении компаний, участвующих в этом проекте. Эти решения Вашингтона неоднократно критиковали в Берлине и Брюсселе. Die Zeit со ссылкой на источники пишет, что в ходе переговоров минфин Германии предложил американским коллегам отказаться от санкций в обмен на увеличение государственного финансирования строительства терминалов для приёма сжиженного газа из США на побережье Балтики. По данным издания, правительство Германии готово выделить 1 млрд евро на спасение «Северного потока — 2».

Во вторник против блокировки строительства газопровода выступил премьер-министр Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что Вена рассматривает «Северный поток — 2» как позитивный для страны экономический проект: «Мы придерживаемся мнения, что чем больше диверсификации (поставок энергоносителей), там лучше».

Какие ваши доказательства?

Алексей Навальный потерял сознание во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в токсикореанимацию с признаками тяжёлого отравления. Впоследствии семья добилась его транспортировки в берлинскую клинику Charité. Немецкие эксперты подтвердили предположения об отравлении нейротоксическим веществом, а лаборатория Бундесвера обнаружила следы боевого яда из группы «Новичок». Аналогичные данные представили независимые лаборатории во Франции и Швеции.

Москва факт отравления не признавала, настаивая на отсутствии доказательств. В Кремле заявляли, что заинтересованы в расследовании того, что произошло с Алексеем Навальным, но уголовное дело в России до сих пор не возбуждено. Германия обещала передать материалы об отравлении политика в Организацию по запрещению химического оружия и рекомендовала Москва именно туда адресовать вопросы об анализах Навального. В берлинской прокуратуре отмечали, что могут передать российским коллегам информацию об обстоятельствах отравления только с согласия самого Навального.