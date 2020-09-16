На юг США обрушился ураган "Салли"

Ураган «Салли», обрушившийся в среду утром на побережье штата Алабама, повредил линии электропередач, в результате около полумиллиона домов в штате оказались без электроэнергии.

Cкорость ветра в порывах достигала 25,4 м/сек, а в районе города Пенсакола в штате Флорида – 34,4 м/сек. Ураган, отнесенный ко второй кактегории по степени опасности, сопровождается проливным дождем и штормовым приливом. На побережье Мексиканского залива высота прилива уже достигла 1,6 м. Сообщается о затоплении путей сообщения. По прогнозам экспертов Национального центра США по наблюдению за ураганами, в прибрежных районах «ожидается катастрофическое по масштабам и угрожающее жизни людей наводнение».

В настоящее Салли продвигается внутрь материка и уже достигла центра Алабамы. Очевидцы сообщают о большом количестве поваленных деревьев. Президент США Дональд Трамп издал указ о введении режима чрезвычайного положения в отдельных районов штатов Алабама, Миссисипи, Луизиана и Флорида.