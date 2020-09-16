COVID-19: правила жизни при эпидемии

Министр здравоохранения республики Ирландия Стивен Донелли накануне во второй половине дня пожаловался на плохое самочувствие - об этом сообщает "Айриш Таймс". В обязательном порядке его коллеги по кабмину были отправлены в изоляцию. Через несколько часов анализ не подтвердил наличие инфекции у Донелли, поэтому работа правительства продолжилась в обычном режиме.

В тот же день был обнародован план, касающийся правил жизни, включающих постоянную вероятность заражения. За сутки в стране были выявлены 357 новых инфицированных, всего их насчитывается более 31 тысячи человек.

По соседству в Соединенном Королевстве на первый план выходит новая проблема, связанная с COVID-19: массовое тестирование привело к хаосу, длинным очередям и невозможности оперативно получить результат анализов.

Глава минздрава Мэтт Хэнкок объясняет ситуацию тем, что британцы хотят сдавать анализы поближе к дому: "Они хотят проверяться там, где живут. Раньше требовалось проехать до лаборатории примерно 9 км, сейчас расстояние сократилось до 7 км. Члены Палаты общин, побывавшие в округах, разумеется, в курсе происходящего, они знают, что организация такого рода требует усилий".

Скорость распространения вируса не спадает - это подчеркивает ВОЗ, сообщая, что в настоящий момент в мире им заражены почти 30 миллионов человек.

При этом международная организация призывает не закрывать школы, несмотря на то, что дети и подростки могут быть бессимптомными переносчиками болезни.

На эту тему высказалась и Одре Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО: "Чем дольше школы остаются закрытыми, тем больший ущерб будет нанесен детям, причем в первую очередь пострадают те, кто живет в бедности. Именно для них школа - это еще и возможность поддержать здоровье, а зачастую и шанс получить горячее питание".

В Швеции, где карантин не вводился, а жителей призвали лишь соблюдать режим социального дистанцирования, разрешены посещения родственниками обитателей домой престарелых.

Именно в этих социальных учреждениях скандинавского королевства был самый высокий уровень смертности от COVID-19.