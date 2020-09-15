Полиция возбудила уголовное дело против экс-футболиста Романа Широкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Заявление на спортсмена подал судья Никита Данченков: бывший футболист сборной России избил его во время матча любительских команд.

Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Широкову может грозить штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.

Инцидент произошел 10 августа во время матча с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку. На кадрах, которые попали в интернет, видно, как Широков бьет арбитра по лицу рукой, а потом, когда тот падает на газон, наносит ему еще один удар то ли по лицу, то ли в живот, но уже ногой.

Позже футболист принес извинения Данченкову на своей странице в Instagram: "Хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй", — написал Широков.