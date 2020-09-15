Пожар лагеря Мория: арест 6 подозреваемых

Власти Греции объявили об аресте шести подозреваемых в поджогах, в результате которых полностью сгорел лагерь мигрантов Мория на острове Лесбос. Все задержанные - выходцы из Афганистана, двое из них – несовершеннолетние. После пожара они были эвакуированы на материковую Грецию. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Расследованием пожара на Лесбосе занимается лично министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис:

«Уверяю вас, что в конце концов восторжествуют право, безопасность, здоровье населения и всё придёт в норму».

Место строительства нового лагеря для мигрантов на Лесбосе посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он заявил, что Евросоюз обязательно продемонстрирует большую солидарность с Грецией в решении проблемы мигрантов:

«Ситуация эта – трудная и сложная. Но я хотел бы заявить от имени ЕС, что я не позволю заболтать проблему, связанную с миграцией. Эта наша общая, европейская проблема».

Во вторник в крупнейшем городе Лесбоса Митилини прошла демонстрация, организованная левыми партиями и профсоюзами. Демонстранты заявили, что переселенцы должны получить возможность обосноваться в европейских странах и начать новую жизнь.