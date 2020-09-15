ОАЭ и Бахрейн признали Израиль

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн установили дипломатические отношения с Израилем. Исторические соглашения об этом было подписано на лужайке перед Белым домом в присутствии президента США Дональда Трампа. От имени Израиля документ подписал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а от имени двух арабских государств - министры иностранных дел Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и Абдель Латыф аз-Зайяни. До сих пор Израиль признавали только две арабские страны — Египет и Иордания.

Мы собрались здесь, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разногласия и розни, мы видим, как занимается заря нового Ближнего Востока. Благодаря огромному мужеству руководителей этих трех стран, мы шагнули в будущее, в котором люди любой веры и происхождения смогут жить вместе в мире и процветании. Дональд Трамп президент США

Несмотря на то, что в обмен на нормализацию отношений с Эмиратами и Бахрейном, Израиль отказался от намерения формально аннексировать часть Западного берега реки Иордан, руководство Палестины решительно осудило подписанные соглашений, назвав их ударом в спину. Категорически против соглашения выступило и правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

Во время церемонни в Вашингтоне из сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, одна из них была перехвачена системой ПВО, а В результате разрыва другой ракеты в Ашдоде были легко ранены осколками двое израильтян.