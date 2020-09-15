Германия примет 1500 мигрантов из сгоревшего лагеря на Лесбосе

Правительство Германии согласилось принять ещё 1500 мигрантов, живших в сгоревшем лагере на греческом острове Лесбос. Речь идёт о семьях с детьми. Об этом договорились канцлер страны Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер. Министр выступал против того, чтобы Берлин действовал в одностороннем порядке, без аналогичных обязательств со стороны других государств, но его подвергли критике однопартийцы.

Ранее власти Германии согласились принять 150 несовершеннолетних, оказавшихся в Европе без сопровождения взрослых. Некоторое число детей примут также Франция, Нидерланды и Норвегия

Неделю назад лагерь Мориа на Лесбосе полностью сгорел: местные власти полагают, что палатки подожгли сами нелегалы, недовольные тем, что в лагере был введён режим изоляции. В результате мигранты разбежались по острову, вспыхнули беспорядки. В организованный неподалёку временный лагерь переселились лишь несколько сотен мигрантов из почти 13 тысяч.