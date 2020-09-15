Европейское лето: рекорды в сентябре

33,3 градусов по Цельсию - такой была средняя температура воздуха, зафиксированная всеми 30 метеорологическими станциями Франции в этот понедельник.

В последний раз столь высокие для середины сентября значения отмечались в 1949 году, тогда столбик термометра поднялся до отметки 32,6 десятых градуса. Рекорды были побиты в Париже и Лилле, на западе страны температура воздуха прогрелась до 38 градусов.

"Лето в этом году выдалось жарким. Это не значит, что каждое следующее лето будет обязательно жарче предыдущего. Но общая глубинная тенденция тем не менее налицо: лето будет отныне более знойным, чем то, к чему мы привыкли, и всё более продолжительным",- говорит Себастьян Леас, синоптик Météo France.

На румынском курорте Мамая, который называют "Восточной ривьерой", менеджеры значительной части отелей решили не закрываться до начала октября. Благодаря жаркой погоде, заполняемость держится здесь на уровне 80 %. До сих пор сезон на черноморском побережье Румынии заканчивался в середине сентября.