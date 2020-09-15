ЕС придётся принять "непростые решения" в отношении Турции

Евросоюз может пригласить третьи страны за стол переговоров, чтобы положить конец противостоянию между Грецией и Турцией вокруг запасов энергоресурсов в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил во вторник председатель Европейского Совета Шарль Мишель, посетивший Афины.

В воскресенье турецкое исследовательское судно "Оруч Рейс", которое в течение месяца вело разведку в районе, рассматриваемом Грецией как зону исключительных прав, вернулось в порт Анталия для техобслуживания.

"Мы обсудили идею провести многостороннюю конференцию, потому что в дополнение к двустороннему диалогу, вероятно, есть необходимость для разных стран сесть за стол переговоров и обсудить все эти вопросы", - заявил Шарль Мишель.

президент Европейского Совета

"Учитывая, что у нас накопилось достаточно поводов, мы готовы начать переговоры немедленно. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в ожидании начала официальных переговоров, слеудует провести с Турцией предварительные консультации относительно главного пункта расхождения: демаркации морских зон, исключительной экономической зоны в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", - заявил в свою очередь Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции.

Евросоюзу предстоит принять непростые решения в отношении Турции, сообщил, выступая перед Европарламентом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: "То, что случилось этим летом, недопустимо. Турции следует воздержаться от односторонних действий. Это - первое условие для начала диалога".

Для введения экономических санкций против Анкары, в частности, запрета на продажу оружия, необходимо согласие всех 27 стран-членов.

Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает его и направила исследовательское судно для сейсмической разведки на морском шельфе близ острова Кастелоризо.