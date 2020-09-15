Ударим новыми запретами и штрафами по COVID-19!

Во Франции центральная власть решила отдать бразды правления в том, что касается введения или снятия ограничительных мер своим представителям на местах - это префекты. Отныне именно эти высокопоставленные госчиновники обладают полномочиями регулировать стиль и образ жизни в подведомственных им административных образованиях.

Префект Буш-дю-Рон распространил обязательное ношение маски - в том числе и поздним вечером - еще на 27 населенных пунктов.

Еще жестче поступила префект Жиронды. Вот что заявила Фабьенн Бюшьо: "Отныне запрещены любые собрания, включая блошиные рынки, ярмарки, соседские вечеринки. Запрещены любые манифестации, если их участники не носят маски и не соблюдают требуемой дистанции".

За истекшие сутки в стране зарегистрированы свыше шести тысяч новых инфицированных, от COVID-19 умерли 34 пациента. Растет число тех, кому требуется реанимационная терапия, и врачи говорят, что в случае несоблюдения населением мер кризис, когда тяжелых больных вывозили санитарной авиацией в Германию, повторится.

В Германии же, где население на 20 миллионов больше, чем во Франции, а количество смертей от COVID-19 в три раза меньше, нынешними правилами санкционируются случаи несознательного поведения, когда при наличии симптомов заболевания человек продолжает вести прежний образ жизни.

Об этом сообщил Маркус Зедер, председатель правительства федеральной земли Бавария: "Подобная беспечность будет наказываться - те, кто занимается санитарной безопасностью, наложат на таких людей очень крупные денежные штрафы. Чтобы и другим было неповадно".

В Италии с этой недели возобновлены занятия в школах и детских садах.

ВОЗ между тем предупреждает, что сейчас именно юные европейские граждане становятся основными переносчиками вируса.

Дети и подростки обязаны оставаться в масках на протяжении всего учебного дня, снять их разрешено лишь во время второго завтрака или обеда.