Вторая российская вакцина от коронавируса готовится к регистрации

Руководство новосибирского центра вирусологии «Вектор» сообщает об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Уже в ноябре препарат должен получить регистрацию, после чего будет выпущена его первая партия для проведения широкомасштабного клинического тестирования. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

По словам Иматдинова, после двух прививок у сотни испытуемых были обнаружены необходимые для защиты от инфекции антитела. Шестеро добровольцев при этом жаловались на боль в месте повторного введения вакцины — но эта проблема «за пару дней была решена сама собой».

Ранее в Роспотребнадзоре говорили о более скорой регистрации вакцины центра «Вектор» — предполагалось, что его сертифицируют в октябре. Согласно международным нормам, самый масштабный, третий этап клинических испытаний подразумевает длительное наблюдение за 40 тысячами привитых добровольцев.

Сейчас на этой завершающей стадии тестирования находится первая российская вакцина от коронавируса, созданная московским институтом им. Гамалеи при участии министерства обороны. В научном центре говорили, что наблюдать за добровольцами планируют около полугода. Согласно оценкам, которые приводил замдиректора института по научной работе Денис Логунов, вакцинация должна стать доступной для всех в марте-апреле 2021.

Создателей первой российской вакцины критикуют за поспешное проведение испытаний. В открытом обращении группа учёных из Италии, Великобритании, США и других стран попросила российских коллег дать разъяснения после публикации результатов тестирования в журнале Lancet. Авторы письма подчеркивают важность научной доказательной базы и максимально корректной работы с данными, особенно в условиях, когда общество нуждается в максимально скором получении качественного препарата. В институте Гамалеи отмечали, что ответили за запрос учёных и предоставили им всю информацию, чтобы развеять их сомнения.

Всемирная организации здравоохранения зарегистрировала в общей сложности около 170 разработок потенциальных вакцин от COVID-19. 26 из них дошли до стадии испытаний на людей. Более 10 препаратов проводят третью фазу тестирования или уже допущены к ограниченному использованию.