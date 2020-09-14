"Гаражная" Триеннале: популярная механика

В Московском "Гараже", одном из самых популярных частных собраний современного искусства в России, начала работать уже традиционная Триеннале. На этот раз кураторы решили отказаться от метода, когда они выдвигают концепцию экспозиции, и уже она диктует выбор авторов и их произведений, был применен иной способ - те, кто задумывали выставку, попросили участников предыдущей Триеннале порекомендовать новые имена.

Валентин Дьяконов, со-куратор Триеннале "Красивая ночь всех людей" полагает, что нынешний опыт чрезвычайно полезен, поскольку заставляет забыть, как он сам это называет, о кураторском и собственном авторском "эго", и взглянуть на ситуацию иными глазами.

Мощный фактор жизни в России - наличие горизонтальных связей, включающих не только опыт поколения, но и отношения, которые могут складываться между разного возраста людьми в рамках узкого социума.

На эту тему размышляет Мика Плутицкая.

Она говорит, что в общей системе этапов взросления - от детского сада до университета и взрослой жизни девочки все равно двигались почти всегда собственным путем, получая свой персональный опыт существования в обществе.

Триеннале, названная "Красивая ночь всех людей", работает в "Гараже" до середины января будущего года, она уже стала крупным событием только только возрождающегося после карантина сезона выставок российского искусства.