Итоги выборов в РФ: успех оппозиции в Сибири

В России подводят итоги единого дня голосования. В большинстве субъектов РФ победу одержали кандидаты от правящей партии "Единая Россия", в частности, все претенденты на должность губернатора. На этом фоне в движении в защиту прав избирателей "Голос" заявили о "правовом произволе" на участках. Вместе с тем наблюдатели говорят и о символической победе оппозиционных сил.

Так, на выборах в гордуму Томска "Единая Россия" потеряла большинство. В 18 из 27 округов победили либо оппозиционные кандидаты, либо самовыдвиженцы, в том числе — координаторы регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

А в третьем по величине городе России Новосибирске депутатом горсовета стал руководитель местного штаба Навального Сергей Бойко. Он выдвигался от оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020", созданной для противостояния "Единой России".

"Для нас это возможность показать всей России , что можно демократическим силам оппозиционным объединиться, пойти и победить на выборах Единую Россию", — сказал Сергей Бойко.

"Я проголосовал за альтернативных депутатов, не тех, которых нам всегда предлагали, чтобы что-то поменять в стране, чтобы не было застоя. Улицы разбитые, неухоженные, никому ничего не надо", — говорит избиратель.

Первые после обновления Конституции выборы стали проверкой не только для партии власти "Единой России" и популярности ее де-факто лидера президента Владимира Путина, но и для стратегии "умного голосования", предложенной Навальным для консолидации против "Единой России". В ЦИК заявляют, что серьезных нарушений на выборах выявлено не было.