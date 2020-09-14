Путин поддержал планы Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко в Сочи поддержал планы белорусского лидера по выходу из кризиса. Речь идёт о Конституционной реформе, которую Лукашенко обещает представить в ближайшее время. Российский президент назвал эту работу «логичной, своевременной и целесообразной».

Путин заявил о недопустимости вмешательства других стран в белорусский кризис. «Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что Москва остаётся приверженной всем договорённостям с Минском, в том числе, в рамках ОДКБ и Союзного государства. «Россия взяла на себя определенные обязательства и вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять», — заявил Путин. Он пообещал Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов США.

Лукашенко поблагодарил российского президента за его позицию в отношении белорусского кризиса и отметил, что Путин «поступил очень порядочно» и «продемонстрировал, что белорусские границы — это границы союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием».

Последние события, по словам Лукашенко, показали Минску, что «надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам». Кризис он оценил как очень серьёзный урок для двусторонних отношений, который и Москва, и Минск «выдержали».

Среди поправок, которые планируется внести в конституцию республики, — ослабление власти президента и усиление парламента и правительства. Предполагается, что реформа должна состояться до 2022 года, после чего будут назначены досрочные президентские выборы.

На этом фоне Совет ООН по правам человека обсуждает ситуацию в Беларуси на своей сессии, которая в понедельник открылась в Женеве. С таким предложением от имени Евросоюза выступила Германия. Белорусский представитель заявил, что инициатива не имеет ничего общего с правами человека и направлена на оказание политического давления на Минск.