Мигранты на острове Лесбос устроили акцию протеста

Женщины и дети, те кто еще недавно жили в центре по приему беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, устроили акцию протеста. Манифестанты призывали Евросоюз защитить их и оказать им помощь. Многие мигранты также обвинили полицию в жестоком обращении. На острове после пожара в Мории сложилась взрывоопасная ситуация. Более 12-ти тысяч нелегалов остались без крыши над головой. Тысячи семей вот уже шестую ночь проводят под открытым небом и отказываются переезжать в установленный военными палаточный городок. Корреспондент Euronews поговорил с мигрантами.

Euronews: "Это новый лагерь, почему вы не хотите перебираться туда?"

Женщина, беженка: "Потому что мы напуганы. Нам страшно".

Euronews: "Но вы не можете жить на улице".

Женщина, беженка: "Да, я знаю. Но, люди говорят, нам нужна свобода. Да, мы должны быть свободными".

Апостолос Стаикос, Euronews: "Как утверждают власти, группа афганцев шантажирует и терроризирует значительное число мигрантов и беженцев. Эта группа заявляет, что мигранты достигнут своей цели (а речь идет об их отправке на материк), только, если они будут оставаться на улицах".

Европа обещала увеличить помощь Греции после того, как лагерь Мориа сгорел дотла. Председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сказала, что новый европейский миграционный пакт будет представлен 23 сентября, на неделю раньше, чем планировалось.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Все вместе мы обсудили вопрос, касающийся центра по приему мигрантов и беженцев, который будет находиться в ведении европейских агентств и греческих властей".

Свою позицию обозначила и канцлер ФРГ Ангела Меркель: "Греция - страна, границы которой являются внешними границами Европейского Союза. Афины взяли на себя огромную ответственность. Мы видели это, в том числе и весной нынешнего года. Поэтому Греция заслужила поддержку, и эта поддержка должна быть оказана на европейском уровне, насколько это возможно".

Пока же мигрантам из Мории предлагают поселиться в этих палатках. На данный момент в новый лагерь переехали лишь 800 из 12-ти тысяч беженцев.