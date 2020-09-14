Сильвио Берлускони выписан из больницы

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из миланской больницы. Политика госпитализировали 3-го сентября, у него подтвердился коронавирус, также ему диагностировали раннюю стадию воспаления лёгких.

83-летний Берлускони назвал болезнь "самым серьёзным испытанием в своей жизни", поблагодарил врачей и призвал соотечественников максимально серьёзно относиться к угрозе коронавируса.

До тех пор, пока не будет получен второй отрицательный тест, он будет оставаться в изоляции на вилле под Миланом. Врачи считают, что Берлускони заразился в кругу семьи: коронавирус был подтверждён сразу у нескольких его родственников, включая 30-летнюю спутницу медиамагната.