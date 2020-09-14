Конституционный суд России не увидел нарушений в "веерных блокировках" Интернета

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу владельца TgVPN на нормы, которые позволили проводить так называемые «веерные блокировки» сетевых ресурсов. VPN-провайдер добивался уточнения положений закона «Об информации» после того, как из-за безуспешных попыток Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру Telegram были заблокированы миллионы IP-адресов. Многие из них относились к другим сайтам и сервисам, в частности, TgVPN. Тогда пользователи активно жаловались на возникшие проблемы с доступом к онлайн-ресурсам.

В 2018 несколько компаний обжаловали действия надзорного ведомства в московских судах, требуя признать блокировку случайных сайтов незаконной. Эти иски были отклонены. Представители Роскомнадзора объясняли, что блокировали IP-адреса массово, выполняя требование Генпрокуратуры и решение Таганского районного суда. Таким образом, как утверждают в федеральном агентстве, чиновники пытались помешать распространению призывов к массовым беспорядкам и участию в несогласованных митингах. Юристы Роскомнадзора утверждали, в частности, что имеют полное право блокировать целые подсети, уведомляя об этом крупных провайдеров. Претензии заявителей они отвергали, отмечая, что ведомство вносило в черные списки лишь IP-адреса, а не сайты компаний.

Суды признавали такую позицию Роскомнадзора соответствующей закону, а сам закон, как говорится в определении Конституционного суда, не содержит неопределённости и не может рассматриваться как нарушающий конституционные права.