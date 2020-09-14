Как правильно носить медицинскую маску

Медицинские маски стали неотъемлемой частью повседневной жизни во многих странах мира. Но правильно ли мы обращаемся с ними и как сделать, чтобы они действительно защищали и нас, и окружающих? Помочь нам разобраться с этим мы попросили медсестру-инструктора из Центра биологической безопасности Университета Джонса Хопкинса Джэйд Флинн.

Какие маски лучше?

Один из наиболее популярных вопросов в странах, где ношение масок стало обязательным в общественных местах, — насколько важно, из какого они материала? Защищаются ли многоразовые тканевые маски так же хорошо, как и одноразовые?

Ответ не столь прост и однозначен, — объясняет Флинн. Ведь важно, прежде всего, то, насколько хорошо будут закрыты нос и рот:

«Задача маски — препятствовать распылению микрокапель, которые попадают в воздух из носа или рта, когда мы говорим».

Если вы используете матерчатые средства защиты, то важно, чтобы они были не вязаные, из плотной ткани. Лучше всего подойдёт дышащий хлопок. В идеале у такой маски должно быть несколько слоёв — тогда она будет эффективнее большинства простых одноразовых масок

Разноцветные тканевые маски на стене Изображение Mona El Falaky с сайта Pixabay

По словам Флинн, есть свидетельства в пользу того, что хирургические маски лучше сдерживают микрокапли, чем тканевые. Но в разгар пандемии стоит подумать и том, чтобы сохранить как можно больше специализированных средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Некоторые производители пытаются копировать внешний вид профессиональных хирургических масок, но их продукция на самом деле не столь эффективным, — предупреждает эксперт.

Проверить, насколько эффективна маска, можно в домашних условиях.

Существует простой тест: чтобы понять, хорошо ли фильтруется воздух, надо подуть через маску на горящую свечу и посмотреть на пламя. Если свеча потухла, стоит задуматься о качестве средств защиты.

Отдельного упоминания заслуживают прозрачные маски-экраны на лицо. Они недостаточно защищают окружающих, но не позволяют потенциально заразному аэрозолю из воздуха попадать в глаза. Такие средства защиты надо носить вместе с тканевыми или одноразовыми медицинскими масками.

Как надевать маску и где у неё перед?

Итак, главная задача маски — надёжно закрывать нос и рот. И пока это условие выполняется, возможны самые разные подходы к ношению этих средств защиты. Так, например, можно перекручивать тесёмки, чтобы маска лучше прилегала к лицу. В то же время, в большинстве случаев совершенно не важно, какой стороной к лицу она надета.

Конечно, не надо забывать о мерах гигиены. До и после надевания маски следует мыть руки — это помешает переносу бактерий с маски или на неё. Исходя из этих же соображений держать маску надо только за резинки или тесёмки.

Если надо поправить уже надетую маску, то следует снова помыть руки — до и после манипуляций. А если вы прикоснулись к той стороне, что прилегает к лицу, то маску надо либо выбросить, либо постирать.

Маска, борда и очки

Не всегда можно идеально закрыть лицо обычной медицинской маской. Если у вас борода или щетина, то, как предупреждает Флинн, вам надо особенно внимательно относиться к гигиене:

«У бородатых людей возникает серьёзная проблема: часть лица остаётся незащищённой. Я рекомендую им регулярно и особенно аккуратно мыть и чистить волосы на лице».

Другая проблема заключается в том, что человек с бородой чаще испытывает желание потрогать лицо — но делать это врачи не рекомендуют! Флинн отмечает, что многие медики предпочли сбрить бороды начисто, потому что это мешало им носить маски.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пытается снять маску, зацепившуюся за очки. Зальцбург, 22 августа 2020 AP Photo/Kerstin Joensson

Чтобы справиться с запотеванием очков, можно попытаться подобрать маску, которая будет лучше прилегать к лицу. Но сделать это не так просто. От этого страдают и медики. По словам Флинн, есть разные подходы к решению проблемы очков и масок. Можно распылить на стекло средство от запотевания или использовать бальзам для губ так, чтобы верхняя часть маски лучше прилегала к лицу.

Можно ли повторно использовать маску, если я опустил её на подбородок?

Когда вы думаете о повторном использовании маски, попробуйте отнестись к ней как к нижнему белью, — предлагает Флинн. Задайте себе вопрос: как долго вы уже носили маску?

Если вы быстро сбегали в ней до ближайшего магазина и обратно — это одно. Скорее всего, ничего страшного не случится, если вы наденете ту же маску на следующий день. Но если вы долго носили её на работе в окружении людей — то стоит надеть новую:

«Когда маски используют в течение длительного периода времени на них скапливается влага. Важно регулярно их просушивать и следить, чтобы у вас всегда была одна чистая маска, чтобы закрыть рот и нос».

В некоторых случаях даже одноразовые бумажные маски можно использовать повторно, если за ними правильно ухаживать. Их надо хранить в чистой ёмкости и давать им просохнуть.

«Помните, что большая часть загрязнения от других людей находится на внешней стороне маски, поэтому нельзя прикасаться к этой части».

Когда вы опускаете маску на подбородок, то это, конечно, лишает её эффективности в защите от бактерий:

«Поднимая или опуская маску, вы переносите все бактерии, которое могли оказаться на вашем лице, на внутреннюю сторону маски. Теперь она заражена. Мы же не хотим, чтобы то, что находиться на вашем лице, оказалось на слизистых вашего носа и рта».

Когда вы держите маску на подбородке или на лбу, вы подвергаете угрозе и себя, и окружающих. Капли жидкости из вашего носа и рта оказываются в воздухе, а когда вы сдвигаете маску, вы собираете ею потенциальную заразу от других людей, попавшую на ваше лицо.

Если надо, например, попить чай или кофе, то маску надо снять полностью и убрать в чистую вентилируемую ёмкость. Для этого подойдёт даже пустой бумажный пакет.