Греция: учебный год пройдёт в маске

Греческие школы и детские сады открыли в этот понедельник свои двери. Как пояснила министр образования Ники Керамеос, учебный год 2020-2021 пройдёт под знаком профилактики распространения коронавируса и в целом обеспечения повышенной безопасности детей. Использование маски станет обязательным вне зависимоcти от возраста ребенка.

Cразу после объявления об обязательном ношении масок в школах по греческим городам прокатилась волна протестов. Тем не менее, в некоторых населённых пунктах власти приняли дополнительные меры, разделив парты перегородкой из органического стекла.

"Мы понимаем, что в обществе живет чувство страха, которое усиливается по мере роста числа пациентов с COVID-19, - говорит мэр города Рафина Евангелос Бурнус. - Именно поэтому мы приняли такое решение. Оно, кстати, уже получило положительные отзывы от образовательного сообщества".

"Начало нового учебного года - беспрецедентный вызов для учащихся, учителей и родителей, - передает наш специальный корреспондент Михалис Арабадзоглу, - тем более в контексте эпидемии. В муниципалитете Рафина, наряду со всеми вышеперечисленными мерами, учителя обратились к правительству с просьбой сократить количество учеников в классах".

"Мы потребовали от Министерства образования разделить классы, - объясняет Теодорос Цухлос, глава Греческой федерации учителей средней школы. - Сейчас у нас есть классы с 25-28 учениками, мы хотим, чтобы лимит составлял 15 человек на класс".

Греческие власти пообещали обеспечить бесплатными масками все школьные учреждения. Для начала планируется раздавать учителям и ученикам по одной маске из ткани в день.

В греческом обществе мнения о том, следует ли обязывать детей, в том числе самых маленьких, носить маски, разделились:

"Для совсем маленьких это будет действительно трудно, - говорит эта жительница Рафины. - Что касается старших детей, то родители научили их, что и как следует делать. Но я не знаю, насколько всё это безопасно"...

"Дети должны носить маски, как и все остальные, - считает другая жительница города. - Сейчас я её сняла, поскольку нахожусь на улице, но в закрытом помещении я всегда надеваю маску".

"Маска для детей как намордник, - говорит еще одна женщина. - Мы должны защищать их другими способами, например, распорядившись, чтобы в классе было меньше учеников".

"Ребёнок не станет носить маску, он немедленно её выбросит, столько взрослых поступают именно так!"- заключает еще одна прохожая.

Профсоюзы греческих учителей требуют от правительства выделить средства на то, что увеличить состав в школах, а также ввести обязательное тестирование для персонала.