Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен помещен в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на окружение 94-летнего политика.

По данным газеты "Паризьен", пациент находится в реанимации с легочной инфекцией. Эту информацию его близкие не подтвердили.

Сын экс-президента Луи не стал комментировать состояние здоровья отца на данный момент. Валери Жискар д'Эстен возглавлял республику с 1974 по 1981 год.